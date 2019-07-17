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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği belirtildi.

Bu etkinlikler kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırıların olabileceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinliklerde, kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği ve bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında saldırılar olabileceği, 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olması sebebiyle terör örgütleri üst kadrolarının terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitleleri hareketlendirerek toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmektedir."

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçelerinde ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 18 Temmuz 2019 saat 00.00'dan 16 Ağustos 2019 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.''

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
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