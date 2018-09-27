Hakkari'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "26 Eylül'de Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü 75. Yıl Polis Merkez Amirliğinde görevli bir komiser yardımcısı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."