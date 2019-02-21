Hakkari'deki operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 bin av tüfeği fişeği bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Arama tarama yapıldı Bu kapsamda Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında 19 Şubat'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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