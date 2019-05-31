Hakkari’de düzenlenen konser büyük ilgi gördü

Hakkari Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Korosu tarafından düzenlen mini konser büyük ilgi gördü.

Hakkari’de son günlerde yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlere gündeme gelen Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Ramazan gecesi etkinlikleri kapsamında mini bir konser düzenledi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Belediye binası önünde Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Korosu tarafından düzenlenen konsere Belediye Başkanı Cihan Karaman, belediye encümenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Karaman, konsere ilgi gösteren Hakkari halkına teşekkür ettiğini belirterek hayırlı bayramlar diledi.

Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Müdürü Namık Boyar ise, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamındaki mini konserlerinin yarın da devam edeceğini belirterek, yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.