0553 313 94 23

Hakkari’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:44
Hakkari’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.


Etkinlikler kapsamında kurum çalışanları ve öğrenciler, 23 Nisan İlk ve Ortaokulu önünde başlayarak Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önüne kadar yürüyüşe geçtiler. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Kokmaz, Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Tahir Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, öğrenciler ve kurum çalışanları katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okuması ile başladı.


Burada konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar,insanlarda çevre bilincinin oluşturulması, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Yakar"Cumhurbaşkanımızın eşiEmine Erdoğan Hanımefendinin koordinatörlüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni kendi kurumumuzda tam anlamıyla faaliyet geçirmiş olup kurumlara teknik destek noktasında bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam etmekteyiz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, insanlık sorumluğumuz olduğunun bilinciyle, hareket ederek israfı önlemeye, atıkları kaynağında azaltmaya geri dönüşüme sahip çıkmaya ve doğaya saygı gösterme noktasında her ferde görev düşmektedir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü en içten dileklerimle kutlar ve herkesi sorumluluk bilinciyle hareke etmeye davet ediyorum’’ dedi.


Konuşmanın ardından program farklı okullardan öğrenciler tarafından çevre temalı tiyatro oyunun sergilemesi ve müzik dinletisiyle devam etti. Programın sonunda çevre ve doğa ile ilgili resim ve şiir dallarındadereceye giren öğrencilere protokol tarafından bisiklet hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:44
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
    1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı