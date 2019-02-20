0553 313 94 23

Hakkari’de doğaya yem bırakıldı

Hakkari’de yaban ve sokak hayvanları için belirli alanlara yem bırakıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
Hakkari’de doğaya yem bırakıldı

Hakkari’de yaban ve sokak hayvanları için belirli alanlara yem bırakıldı.


Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü tarafından Cevizli köyü bölgesinde yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, her sene yaptıkları gibi bu sene de ağır geçe kış koşullarından dolayı beslenme sıkıntısı çeken hayvanlar yönelik doğada yem takviyesi yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Müdürlük olarak ilimizde ağır geçen kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak, av ve yaban hayvanları için doğaya yem takviyesi yaptık. Bizlere yemleme çalışmalarında destek veren Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk’a, ayrıca çalışmalarımızda bize her türlü desteği sunacaklarını bildiren Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı’na şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunarım” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    1. Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    2. Alanya’da Cumhur İttifakı Meclis..
    3. Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse..
    4. Brent petrolün varili 66,35 dolar
    5. Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan..
    6. Bingöl'de terör operasyonu
    7. Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem..
    8. 7 komiser yardımcısı tutuklandı
    9. (Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde..
    10. Bakan Kurum sözünü yerine getirdi
    11. Esendere Ortaokulu il birincisi oldu
    12. Okullar Arası Badminton İl Birinciliği..
    13. Uganda’ya kardeş eli uzanıyor
    14. Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak
    15. CHP Şişli meclis üyeleri 2019
    16. Finike’de Cumhur İttifakı Meclis..
    17. İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP..
    18. Van'da uyuşturucu operasyonu
    19. Boksta iki madalya
    20. KDV iadelerinde "hızlı" dönem
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı