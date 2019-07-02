Hakkari’de doçka silahı ele geçirildi Hakkari’nin Geçimli köyü kırsalında yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 adet doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari’nin Geçimli köyü kırsalında yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 adet doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Geçimli köyü Gerik Tepe kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet doçka silahı, 318 adet doçka mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.