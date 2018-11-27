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Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Vali İdris Akbıyık:"Bu topraklar her daim büyük bir İstiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi, işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asil dalgalanışını yaşamak içindir"

27 Kasım 2018 Salı 15:02
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki bir kontrol noktasındaki direğe, kentin her noktasından görülebilen dev Türk bayrağı asıldı.

Özel harekat polislerinin görev yaptığı Kale Tepe kontrol noktasına İl Emniyet Müdürlüğünce dikilen 50 metre yüksekliğindeki direğe, 15 metre boyunda ve 10 metre enindeki dev Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

Vali İdris Akbıyık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmasına, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." mısraları ile başladı.

Dev Türk bayrağının Hakkari'nin her yerinden görülebileceğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu topraklar her daim büyük bir İstiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi, işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asil dalgalanışını yaşamak içindir. Necip Fazıl diyor ya; 'Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi'. İşte biz de 'Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin' diye ecdadımızın mazide verdiği mücadeleye bize bıraktıkları yerden devam ediyoruz. İstanbul'da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum.''

Tören, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün okuduğu duanın ardından sona erdi.

Törene, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Doruk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:02
  1. Hakkari
  2. Türk bayrağı
  3. Vali İdris Akbıyık

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