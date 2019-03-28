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Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’ toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2019 Yılı 1.

28 Mart 2019 Perşembe 18:38
Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’ toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2019 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.


Valilikte yapılan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdür Vekili Damla İzzet, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Arif Koyuncu, Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, İl Özel İdaresi Şube Müdürü Şehmus İmmaoğlu, İl Müftülüğünden Vaiz Yılmaz Önal ve Hakkâri Barosundan Av. Sıtar Özkan katıldı.


Toplantı; çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarının izlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, risk altında bulunan çocuklar için önleyici, müdahale edici ve destekleyici hizmetler gibi konularda istişarelerde bulunulmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:38
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