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Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, sağlık ve karla mücadele ekibinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı

01 Ocak 2019 Salı 18:35
Hakkari'de çığları aşıp hasta bebeğe ulaştılar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yolu kar ve çığdan kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, ekiplerin zorlu çalışması ile hastaneye yetiştirildi.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çığlı köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Yusuf Ediş'i yakınları, yolun kar ve çığ nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye götüremedi.

Durumun haber verilmesi üzerine 112 acil servis ile Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.

Saatler süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Yusuf bebeği ambulansa alarak, Çukurca Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:35
  1. Çığlı köyü
  2. Hakkari
  3. hasta kurtarma

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