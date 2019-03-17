Hakkari'de çığ altında kalan hayvanlar telef oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üzerlerine çığ düşen ahırlarda bulunan yaklaşık 80 hayvan telef oldu.

Bölgede etkili olan kar ve sağanak nedeniyle ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akkaya köyünde yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü.

İlk belirlemelere göre, çöken ahırların altında kalan yaklaşık 80 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Bazı hayvanlar kar kütlesinin altından kurtarıldı

Köy muhtarı Ramazan Kaya, yaptığı açıklamada, çığın sabah saatlerinde düştüğünü belirterek, "Çok büyük bir çığdı. Köylüler kendi imkanlarıyla bazı hayvanları sağ çıkarttı, kalan hayvanları da çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.