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Hakkari’de Çanakkale şehitleri anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube tarafından yapılan basın açıklamasıyla 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı.

19 Mart 2019 Salı 16:22
Hakkari’de Çanakkale şehitleri anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube tarafından yapılan basın açıklamasıyla 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı.


Dernek binasında yapılan açıklamaya Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, şehit aileleri ile dernek üyeleri katıldı. 104 yıl önce güçlü, güya yenilmez donanmalarıyla Dünyanın dört bir tarafından ülkenin istila etmeye çalışan Batı emperyalizminin temel amacının Çanakkale’yi geçip buradan İstanbul’a ulaşıp ülke idaresini teslim almak olduğunu ifade eden Er, hasta adam olarak gördükleri Osmanlı İmparatorluğu’na son tokadı vurmak istediklerini söyledi. İman gücü vatan sevdası ve diriliş ruhuna sahip atalarının, dedelerinin büyük bir vatanseverlik örneği göstererek bu uğurda binlerce şehit vererek düşman ordularının ülkeye girmesine müsaade etmediklerini belirten Er, ‘’Edirne’den Hakkari’ye, yurdun dört bir yanından düşmana karşı iman gücü ve var olma şuuru ile mücadele veren atalarımız ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek büyük bir destan yazmışlardır. 104 yıl önce bu topraklara nasıl düşmanın girmesine izin vermediysek yarında tüm saldırılara, hain planlara, terör saldırılarına, iç karışıklık oluşturmak isteyenlere,15 Temmuzlara karşı dimdik duracağımızı, ülkemiz için, dinimiz için, milletimiz için, bayrağımız için her türlü fedakarlıkları ve kahramanlıkların aynısını göstermeye her zaman hazır olduğumuzu bütün dünya ya hissettirmeliyiz. Dün olduğu gibi bu günde ülkemize ekonomik krizlerle, terör saldırıları ile darbe girişimleri ile ülkemizin büyümesini, gelişmesini engellemek için dört bir yandan saldırılar devam etmektedir. Ülkemizi kendi emellerine göre uygun bir şekilde dönüştürmeyi başaramayan Avrupa, yıllardır Türkiye’yi Avrupa birliğine almadığını ülke insanı olarak çok iyi bilmekteyiz.İmanımıza, dinimize ve değerlerimize sahip çıktıkça dün Çanakkale’de olduğu gibi yarında Yüce Rabbimin izni ve kuvvetiyle hiçbir güç ülkemizi yenemeyecektir, ülkemizi yıkmak ve zayıflatmaya yönelik tüm politikaları da boşa çıkacaktır. Bu ülke uğrunda gerek Çanakkale’de, gerekte ülkemizin her bir köşesinde canlarını seve seve veren aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehadete intikal eden gazilerimize de yüce Rabbim af ve mağfiret eylesin diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:22
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