Hakkari’de bir kişi bisikletiyle suya uçtu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişi, hızını alamayarak köprüden suya uçtu.23 Haziran 2019 Pazar 09:41
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle Dağlıca bölgesine giden bir kişi, hızını alamayarak köprüden suya uçtu.
Edinilen bilgilere göre ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine bisikletiyle giden Sami Bartın (24) adlı genç, hızını alamayıp köprüden suya uçtu. Olayı duyan yakınları hemen köprü alanına akın etti. Ambulans ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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