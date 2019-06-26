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Hakkari’de başıboş hayvan sorunu

Hakkari’nin Aşağı Merzan Mahallesi sakinleri, sayıları her geçen gün artan başıboş hayvanların ekim alanları, bağ ve bahçelerine büyük zarar verdiğini belirttiler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Hakkari’de başıboş hayvan sorunu

Hakkari’nin Aşağı Merzan Mahallesi sakinleri, sayıları her geçen gün artan başıboş hayvanların ekim alanları, bağ ve bahçelerine büyük zarar verdiğini belirttiler.


Aşağı Merzan Mahallesi sakinleri, sayıları 30 ile 40’ı bulan başıboş hayvanların ekili alanlarına zarar verdiğini söylediler. Mahalle sakinleri, “Başıboş inekler bizim ekinlere, bağ ve bahçelerimize büyük zarar veriyor. Yaklaşık 30-40 başıboş hayvan sürüsü, bağ ve bahçelere musallat olmuş. Defalarca belediye yetkililerine söylememize rağmen gereken önlemler alınmadı. Belediye yetkililerinden isteğimiz, sayıları her geçen gün artan başıboş hayvanlara bir çare bulmalarıdır” dediler.


Hakkari Belediyesi yetkilileri ise, kent merkezinde ağaçlara büyük zarar veren başıboş hayvanları defalarca şehir dışına çıkartmalarına rağmen geri geldiklerini belirterek, bu defa ise uzak bir alana götürecekleri uyarısında bulunarak, hayvan sahiplerine son uyarıda bulundular.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
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