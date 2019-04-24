Hakkari’de Balaban kuşu bulundu Hakkari’de nesli tükenen kuş türleri arasında bulunan Balaban kuşu Hakkari’de baygın halde bulundu.

Hakkari’de nesli tükenen kuş türleri arasında bulunan Balaban kuşu Hakkari’de baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askerler tarafından baygın halde Balaban kuşu bulundu. Kuşu besleyerek bakımını yapan askerler daha sonrada durumu Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdiler. Nesli tükenmek üzere olan kuş türü arasında yerini alan Balaban kuşu olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlileri, kuşu askerlerden teslim alarak koruma altına aldılar. Tedavisi devam eden Balaban kuşunun sağlığına kavuşması halinde tekrar doğaya salıverilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.