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Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü

Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:13
Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.

Yaralanan 2 asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden biri kurtarılamadı. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 19:13
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