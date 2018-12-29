Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü
Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı29 Aralık 2018 Cumartesi 19:13
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.
Yaralanan 2 asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerden biri kurtarılamadı. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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