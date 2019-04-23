Hakkari'de askerler, şehit ve gazi çocuklarını sevindirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, şehit ve gazi çocuklarına yemek verildi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Orduevi'nde düzenlenen programda, şehit ve gazi çocukları ile yemekte bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Tuğgeneral Alper, hediye de dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Abdurrahman Er, çocukların programdan mutlu olduklarını belirterek, ilgilerinden dolayı Tuğgeneral Alper ve emeği geçenlere teşekkür etti.