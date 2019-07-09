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Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu

Çukurca ilçesine bağlı Cevizli köyünde silahla vurulan anne öldü, 13 yaşındaki oğlu yaralandı

09 Temmuz 2019 Salı 11:32
Hakkari'de anne ile oğlu silahla vuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silahla vurulan anne öldü, oğlu yaralandı.

İlçeye bağlı Cevizli köyünde Ayşe Çiçek (57) ile oğlu Muhammed Çiçek (13), köy yakınlarında silahla vurulmuş halde bulundu.

Köydekilerin yardımıyla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğlu Muhammed Çiçek ise ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiçek'in cenazesi, yakınları tarafından Hakkari'ye bağlı Karşıyaka Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:32
  1. çukurca
  2. Hakkari
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