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Hakkari'de acı haber!

Hakkari'de Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit düştü.

30 Haziran 2019 Pazar 00:24
Hakkari'de acı haber!

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

 

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 00:24
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