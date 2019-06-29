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Hakkari’de 987 küçük baş hayvan dağıtıldı

Hakkari Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Hakkâri İlinde Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara 987 küçük baş hayvan dağıtıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:07
Hakkari’de 987 küçük baş hayvan dağıtıldı

Hakkari Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Hakkâri İlinde Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara 987 küçük baş hayvan dağıtıldı.


Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Erziki mevkiinde düzenlenen küçük baş hayvan dağıtım törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek ve besiciler katıldı.


Van ilinden tırlarla alana getirilen yüzlerce küçükbaş hayvan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından küpe numarasına göre yeni sahiplerine dağıtıldı. Dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanları ilk 2 yıl geri ödemesi olmayacağı, 3,4 ve 5. yılda üç eşit taksit şeklinde faizsiz ödeme yapılacağı öğrenildi.


Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri alana gelerek projeden yararlanan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Burada kısa bir açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz başta hayvancılık olmak üzere, meyveciliği, sebzeciliği ve turizmi her alanda desteklemeye çalışıyor. Bugün küçük baş hayvancılığı destekleme törenindeyiz. Bizim bu sene İl Özel İdaresi için ayırdığımız pay 1,5 milyonu geçti. Merkezde küçük baş hayvan, Şemdinli ve Derecikte arıcılık, yine Yüksekova’da manda ve aspir bitkisini destekledik. Bu yıl ekilen aspir üç katına çıktı. Yine Çukurca ilçemizde seracılığı artı tahini olmak üzere birçok alanda desteklerimiz var. Amacımız Hakkari’de insanımızın bütçesine azda olsa bir miktar katkıda bulunmak ve işsizlik ile hayvancılığı eski günlere kavuşturmak. Tabi Hakkari’nin potansiyelleri çok yüksek. Bir yandan turizme açılmayı bekleyen bakir dağları, kayak merkezi, öbür taraftan hayvancılığı yaygınlaştırmak, aspir ve tahin gibi çeşitlilikleri artırarak burada ekonomik bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın almış olduğu hayvanlar 2 yıla kadar ödeme yapmayacak, 2 yılın ardından faizsiz üç eşit taksitle ödemelerini yapacaklar.Tabi yine başka bir amacımız da örnek işletmeler oluşturmak. İnşallah amacına ve hedefine ulaşır. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.


Programın sonunda Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek tarafından üzerinde “Hakkari Valisi İdris Akbıyık” yazılı tiftik kilimi ve masa üstü kalemlik hediye edildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:07
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