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Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanlarının üzerine yerleştirilmiş 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şemdinli ilçesinde 1 Haziran'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetinde, Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 av tüfeği ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
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