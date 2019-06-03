Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanlarının üzerine yerleştirilmiş 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şemdinli ilçesinde 1 Haziran'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetinde, Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 av tüfeği ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.