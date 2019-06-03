Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi03 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yük hayvanlarının üzerine yerleştirilmiş 86 kaçak av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şemdinli ilçesinde 1 Haziran'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetinde, Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 2 yük hayvanının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 av tüfeği ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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