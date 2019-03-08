Hakkari’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Hakkâri’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akıbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, Atatürk Kültür Merkezinde karşıladıkları Vali İdris Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık’a çiçek takdim ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinen Sevim Akbıyık, “Kadın; bir elinde ayna, bir elinde cımbız, saçı uzun aklı kısa, toplumun bütün sorunlarından soyutlanmış bir yaşantı ve tavır içinde olan basit bir varlık değildir. Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde gerçekleştirilen ‘Gönül Elçileri’, ‘Haydi Kızlar Okula’, ‘Ana Kız Okuldayız’ ve ‘7 Çok Geç’ sosyal sorumluluk projeleri ile sosyoekonomik yoksulluk içinde bulunan, eğitim imkânlarından yararlanamamış, eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması amacını taşıyan koruyucu aile hizmeti, kadınlar için mesleki eğitim gibi alt çalışma alanları ile kadınlarımız desteklenmektedir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık, yılın annesi ödülüne layık görülen Zübeyde Özatak’a Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise yılın fedakâr annesi seçilen Peru Kahraman’a ödüllerini takdim etti.

Programda bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen programa katılanlara teşekkür ederek kadınların gününü kutladı.

Program, "8 Mart’ta sokağın nabzı" adlı slayt gösteriminin izlenmesi ve ikramların yapılmasıyla sona erdi.