Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5’i Sierra Leone uyruklu olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 5’i Sierra Leone uyruklu olmak üzere 8 kaçak göçmen yakalandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uygulanan yol kontrol faaliyetinde, Türkiye topraklarına yasadışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 3’ü İranlı ve 5’i Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 8 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

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