Hakkari'de 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin fişek ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 660 kurusıkı tabanca, 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.