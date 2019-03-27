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Hakkari'de 602 sandıkta 176 bin 826 seçmen oy kullanacak

Hakkari'de 176 bin 826 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 602 sandığın kurulacağı Hakkari'de, il merkezi ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 13:30
Hakkari'de 602 sandıkta 176 bin 826 seçmen oy kullanacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 176 bin 826 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Hakkarililer, il merkezi, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 28 bin 402 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Hakkari'de 176 bin 826 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 28 bin 402 arttı.

Hakkari'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 533 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 602 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Yüksekova'da

Hakkari'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yüksekova. 76 bin 66 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yüksekova'da 260 sandık kurulacak.

Yüksekova'dan sonra ikinci sırada 182 sandık ve 52 bin 630 seçmenle il merkezi geliyor.

10 bin 945 seçmenle en az seçmen Çukurca'da, 36 sandık sayısı ile en az sandık ise Derecik'te olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısıSeçmen sayısı:

İl Merkez:18252 bin 630

Yüksekova 26076 bin 066

Şemdinli86 26 bin 032

Çukurca38 10 bin 945

Derecik36 11 bin 153

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:30
  1. Hakkari
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