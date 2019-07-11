Hakkari'de 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Şemdinli ilçesinde telsiz düzenekli 20'şer kilogramlık 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü Kelek Tepe mevkisinde yürütülen arama faaliyeti sırasında, telsiz düzenekli (uzaktan kumandalı) 20'şer kilogramlık 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.
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