Hakkari'de 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi14 Aralık 2018 Cuma 19:12
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram toz madde ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yol ayrımında 13 Aralık'ta icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram yeşil renkli toz madde ele geçirildi.
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