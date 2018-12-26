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Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:15
Hakkari'de 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ömer Tepe mevkisinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:15
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  2. operasyon
  3. terör örgütü
  4. uyuşturucu

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