Hakkari’de 4 EYP düzeneği ele geçirildi Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda farklı noktalarda 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonda farklı noktalarda 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün bahar tertiplenmesine yönelik icra edilen Şehit Jandarma Er Abdülkerim Erdoğan 1. Operasyonu kapsamında, Şemdinli ilçesi İncesu mevkiinde Şemdinli Jandarma Asayiş Komando-Polis Özel Harekat ve 34.Tugay METİ timlerinin katılımıyla operasyon icra edildi. Operasyonda farklı noktalarda 4 adet EYP düzeneği, 2 adet depoda muhtelif yaşam malzemesi ve 1 adet RPG-7 silahı ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.