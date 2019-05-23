0553 313 94 23

Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali coşkusu

Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hakkari’de 3.

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:44
Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali coşkusu

Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Valilik önünde düzenlenen 3.Ters Lale ve Uçkun Festivaline Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Piyade Komando Albay Kurmay Başkanı H. Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu,Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman ve binlerce Hakkarili vatandaş katıldı.


Vali ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak festival alanına kurulan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis tarafından vatandaşlara dağıtılan lokum standı ile Kızılay Hakkari Şubesi, Kahve Deryası, AHS ve Peoples Cafe stantlarını dolaştılar.


İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Ters lale’nin anlamı ve yörede yetişen uşkun’un tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verdi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “ Hakkari’nin tarih, kültür ve turizm potansiyeli ile bir kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık,”Son yıllarda adeta bir festival şehri haline gelen Hakkari’de gerçekleştirdiğimiz 3.Kar Festivalinin ardından, 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali’ni düzenledik. Ters Lale’nin anavatanı Hakkari’dir. Yörede bolca yetişen uşkun ise halk dilinde her derde devadır. Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari’de hayat var” dedi.


Ünlü Türkücü Aydın Aydın uşkun kostümü ile festival alanına gelerek protokol üyeleri ve binlerce vatandaşa uşkun dağıtarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.


Şifa dağıtan uşkun baba kılığındaki ünlü türkücü Aydın Aydın etrafında toplanan kalabalığın sevgi gösterileri ile karşılandı. Festival; halk oyunları gösterisi, yöresel kıyafet defilesi, Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uçkun yarışması ile devam etti.


Reng-i Hakkari gösterisinin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, sanatçı Aydın Aydın, polis memurları Hakkarili vatandaşlarla kol kola girerek halay çektiler. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği festival büyük ilgi gördü.


Festival sonunda Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uşkun yarışmasında birince gelenlere Vali İdris Akbıyık tarafından çeyrek altın hediye edildi. Stant kuran esnaflara ise plaket takdim edilirken, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşa ise nostaljik FM radyo hediye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 01:44
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye ittifakına yönelik açıklama
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Türkiye..
    2. Metris Kavşağında bağlantı ve yan yol..
    3. Siirt’te park halindeki araç yandı
    4. Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6..
    5. Başkent’te traktör şarampole uçtu: 1..
    6. Kıran’dan ABD’nin S-400 konusunda..
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. "Artık eski içtihatlar geçersiz..
    9. "İstanbul'u CHP zihniyetine teslim..
    10. Hakkari’de 3.Ters Lale ve Uçkun..
    11. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    12. Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar..
    13. İnşaat çukurunda 9 yaşındaki Baran’ın..
    14. ABD'den oyalama taktiğine devam!..
    15. Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi..
    16. Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu
    17. Muğla'da cinayet
    18. Sınırda bekleyen şoförlerin iftar..
    19. İran lideri Hamaney'den "nükleer..
    20. Balkondan düşen kadın yaralandı
    21. Erciyes-2019 tatbikatı başladı
    22. Alzheimer hastası yaşlı kadın su..
    23. Bakan Kurum’dan Kızılcahamam ziyareti
    24. FIFA'dan flaş 'Dünya Kupası' kararı
    25. Avustralya'ya meteor düştü! Gökyüzünü..
    26. Binali Yıldırım soruları cevapladı
    27. Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde..
    28. İlhan Palut: “Yakaladığımız..
    29. Devrek Belediyesi tarafından Ramazan..
    30. Orman İtfaiyesi yangının büyümesine..
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız
    CHP'li başkandan ezber bozan çıkış: Erdoğan'ın ve hükümetin yanında olmalıyız