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Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde 31 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

17 Şubat 2019 Pazar 16:14
Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde 31 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge, 18 Şubat 2019 günü saat 00.00.01’den 4 Mart 2019 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.


‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen bölgelerle ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:14
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