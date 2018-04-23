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Hakkari'de 30 bölge 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Hakkari il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:05
Hakkari'de 30 bölge 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge, 24 Nisan 2018 günü saat 00.00.01’den 8 Mayıs 2018 günü saat 23.59.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.” denildi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:05
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. Şemdinli
  4. Çukurca

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