Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi14 Temmuz 2019 Pazar 15:40
ANKARA (AA) - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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