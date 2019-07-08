Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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