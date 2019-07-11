Hakkari'de 29 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 29 kilo 320 gram uyuşturucu bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 paket halinde 28 kilo 280 gram eroin ve 4 paket halinde 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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