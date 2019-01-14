Hakkari'de 2800 rakımlı bölgeye doğa yürüyüşü

Etkinlik kapsamında kent merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri ile doğaseverlerden oluşan 22 kişilik grup, 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan bölgesine yürüdü.

Bazı bölgelerde kar ve tipiye yakalanan grup üyeleri, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 800 rakımlı bölgeye ulaştı.

Dernek üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği kış faaliyetleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Hakkari'nin dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Ertunç, "Bugünkü doğa yürüyüşünü kar yağışı altında gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere beraber şahitlik etmek istiyoruz." diye konuştu.