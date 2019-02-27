Hakkari’de 247 yerleşim yeri kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de zaman zaman yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezde 91 köy ve 156 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 59 köy ve 76 mezra yolu olmak üzere toplam 247 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirttiler. Yetkililer, köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirttiler.