Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi Hakkari’nin Derecik ilçesinde 24 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 24 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 19 Şubat 2019 günü Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 24 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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