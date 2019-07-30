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Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsal alanında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:12
Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari kırsal alanında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Temmuz 2019 günü ilimiz merkez eski Kırıkdağ köyü kırsal alanında İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye sevk edilen SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:12
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