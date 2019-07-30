Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Merkez kırsalında bugün,İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "

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