Hakkari'de 2 terörist etkisiz Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince terör örgütü PKK mensubların hava destekli operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarfından yapılan açıklamaya göre; İç güvenlik operasyonları kapsamında operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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