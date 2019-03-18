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Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:55
Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.


Valilik önünde düzenlenen tören; Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruyu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Bugün, dünya tarihinin eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden biri olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Destanının 104. yılını kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin ‘Şehitler Günü’nü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, Devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz; şehitlerimiz ve gazilerimize olan minnet duygusunu daima en içten duygularla hissetmiş, bugünleri onlara borçlu olduğumuzu asla unutmamış ve unutmayacaktır. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışıyor ve inanıyoruz ki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, yarınlarımız daha güzel, daha mutlu ve müreffeh olacaktır” dedi.


Program ‘Çanakkale’ konulu tiyatro ve video gösterimi, koro ve solu türküler ile sona erdi. Vali ve beraberindekiler, daha sonra sahneye çıkarak programı düzenleyen Hakkari Şehit Selahattin İlköğretim Okulu öğretmenlerini kutlayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene ise Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Şirin Keleş, vali yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı, İdris Koç ve Mustafa Duruk,Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:55
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