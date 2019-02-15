Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.15 Şubat 2019 Cuma 10:27
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayıtı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde kapanan 150 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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