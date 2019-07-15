Hakkari’de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşü

Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşüne onbinlerce vatandaş katıldı.

Program akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başladı. Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri STK temsilcileri, asker, polis ve halktan onbinlerce kişi katıldı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler dev Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşte ön saflarda yer aldılar. Kadınlar ve gençler başına bağladıkları Türk bayrakları ile yürüyüşe renk kattılar. 7’den 70’e onbinlerce Hakarilinin katıldığı Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüş valilik önünde yerine değişik programlara bıraktı. 15 Temmuz Şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin dolaşılmasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Kuran-ı kerim tilaveti, Vali İdris Akbıyık’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz belgeselinin sunumu, ilahi dinletisi, 15 Temmuz gecesi Hakkari sunumu, 15 Temmuz marşı sunumu (yeni kapı mitingi), İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün dua okuması, ve salaların okuması ile sona erdi. Valilik program boyunca vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulundu.