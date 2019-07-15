Hakkari’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkâri İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okuttu.

Hakkâri İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mevlit okuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hacı Sait Camii’nde verilen Mevlid-i Şerif programına Vali İdris Akbıyık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, STK ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hakkâri İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif programında, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhuna dua yapıldı.

Programının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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