Hakkari’de 115 çift gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 115 çift ayakkabı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 ile 25 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 540 paket sigara, 115 çift ayakkabı, 26 adet cep telefonu ve 6 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.