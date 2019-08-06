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Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerini görünce elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Torbalarda 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi

06 Ağustos 2019 Salı 23:49
Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Serindere köyü Su Yatağı mevkisinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahsın attığı malzemelerde yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:49
  1. Hakkari
  2. uyuşturucu operesyonu
  3. Yüksekova

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