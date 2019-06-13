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Hakkari’de 1. Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği Sektör Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Hakkari’de faaliyet gösteren sektörlerin karşılaştıkları sorunların tespiti ve bu sorunların çözümlerine yönelik “1.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:59
Hakkari’de 1. Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği Sektör Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Hakkari’de faaliyet gösteren sektörlerin karşılaştıkları sorunların tespiti ve bu sorunların çözümlerine yönelik “1. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Sektör Çalıştayı” düzenlendi.


Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi, Hakkari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında 5 sektör için 5 oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda; imalat, gıda, maden, enerji, otomotiv, tamir ve onarım gibi sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelindi. 60’tan fazla sektör temsilcisi katılırken çalıştayda, Hakkari Üniversitesinden KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Halil Gör, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve KOSGEB Müdürü Cihat Gür, KÜSİ’nin tanıtımı ve işlevi, teşvik ve destekler hakkında birer sunum yaptı. Her sektörün ayrı olarak değerlendirildiği ve akademisyenlerin moderatörlük yaptığı oturumlarda, sektör temsilcileri ve katılımcı kurumların temsilcilerinin buluşması sağlandı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak bir sonuç raporu hazırlandı. Hazırlanan çalıştay raporunun ilgili mercilerle paylaşılarak sonuç odaklı faaliyetlerin gerçekleştirileceği ve çalıştayın gelecek yıllarda da tekrarlanacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:59
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