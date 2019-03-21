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Hakkari’da uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 83,82 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:04
Hakkari’da uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 83,82 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Mart 2019 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 83,82 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:04
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