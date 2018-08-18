Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

​Yüksekova'da PKK'lı 2 teröristin Değerli köyü Köycük mezrasında gizlendiği tespit edilince operasyon düzenlendi. 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında saat 00.30 sıralarında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, operasyonel faaliyet sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.